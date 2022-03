Il grande concerto di Krzysztof Urbański con l’Orchestra della Svizzera italiana

Grandi novità a marzo per l’Orchestra della Svizzera italiana: da pochi giorni l’OSI è presente sul social media Instagram, dove ha promosso anche un concorso in vista del prossimo, attesissimo concerto OSI al LAC.

Giovedì 17 marzo alle ore 20.30 tornerà sul podio Krzysztof Urbański, per uno splendido programma ispirato al cinema tra le musiche di John Williams per Star Wars e il Secondo concerto per pianoforte di Sergej Rachmaninov, solista Dejan Lazić. In apertura il Doppio quartetto di Guillaume Connesson. Per partecipare al concorso su Instagram, cliccare qui.

La serata sarà anche l’occasione per invitare il pubblico a effettuare una donazione in favore della crisi umanitaria in Ucraina, nell’ambito della raccolta fondi promossa dalla Catena della Solidarietà. Ricordiamo infine che chi volesse riascoltare il bellissimo concerto tenuto dall’OSI al Musikverein di Vienna lo scorso 18 febbraio, lo potrà fare domenica alle ore 11, sintonizzandosi sulle onde della radio austriaca ORF: https://oe1.orf.at/programm/20220313/671935/Matinee