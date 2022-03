Il grande ex Mimmo Morena e una Napoli-Varese dal sapore speciale

Tra il 1995 e il 1996 nelle radio di tutto il mondo esplodeva il fenomeno Macarena: musica di facile ascolto e balletto altrettanto semplice da imparare e sfoggiare in pista, in spiaggia, al bar o… al palazzetto di Varese. Perché quel brano musicale schizzò in vetta alla hit parade del “Lino Oldrini” grazie a un coro che i Boys della Curva Nord avevano creato e dedicato a un giocatore speciale, Domenico Mimmo Morena.

Alto, corpulento ma curiosamente più a suo agio nel tiro da tre punti che non in area (non era ancora l’epoca del “4 tiratore” come la conoscemmo da lì a poco), quel giocatore nato – altrettanto curiosamente – in Germania ma di origini campane riscosse successo e simpatia tra i tifosi della Cagiva fin dal primo giorno. E il canto “Alza le mani e poi battile a Morena… Miiiimmomorena” risuona ancora nelle orecchie dei fans biancorossi ma pure del diretto interessato.

Oggi Morena ha 51 anni, vive a Ostuni in Puglia, e ha giocato fino allo scorso anno: le ultime presenze in C Silver le ha collezionate proprio con una squadra di giovani legata a un progetto del Napoli Basket di cui fu capitano. Alla vigilia del match tra Gevi e Openjobmetis tocca quindi a lui l’intervista da “doppio ex”. (foto Hashtag24News)

Mimmo, qual è il suo rapporto oggi con il basket napoletano?

«Napoli è la città dove sono cresciuto cestisticamente e sono molto grato al presidente Federico Grassi e ai suoi collaboratori che hanno finalmente riportato la città in Serie A. Un progetto serio e solido al quale collaboro per via dell’accademia: ci sono una foresteria e un sistema di reclutamento e lo scorso anno ho fatto da chioccia giocando con i ragazzi in C Silver. Vivo in Puglia e quindi sono un po’ lontano ma cerco di stare vicino a questo progetto sui giovani. E magari lunedì sera sarò al PalaBarbuto».

Con Varese e con il club biancorosso invece ha mantenuto legami?

«Lasciatemi dire che i due anni a Varese per me sono stati bellissimi ma anche importantissimi per la costruzione della mia carriera: è stato il club più importante, a livello di palmares, per cui ho giocato e ho solo ricordi meravigliosi. Mi è capitato di vedermi con Ferraiuolo qualche tempo fa; molto più di recente invece mi ha telefonato Toto Bulgheroni. Avevo da poco accompagnato alcuni suoi amici a fare delle escursioni in Salento e avevo chiesto di salutarmi Toto. Lui si è fatto dare il mio numero e mi ha chiamato: non mi vergogno nel dire che questo gesto mi ha commosso. Era il “mio presidente” a Varese, la sua telefonata mi fa capire che da quelle parti ho davvero lasciato qualcosa».

E poi c’è quel coro che tutti i tifosi (quelli presenti allora) ancora si ricordano.

«Beh, la Maca-morena è rimasta nella storia anche per me. Come sapete, sono stato un giocatore che ha sempre “sentito” il calore del pubblico, vivevo molto del rapporto con i tifosi e quel canto è indimenticabile. Uno dei tanti rapporti belli con Varese: un altro che tengo a sottolineare è quello con la famiglia Martinenghi-Pirola. Durante quei due anni facemmo amicizia con i genitori di Nicolò il quale nacque poco dopo la mia partenza: ci sentiamo ancora e sono felice della sua carriera da campione di nuoto».

Veniamo al parquet: che partita vedremo al PalaBarbuto?

«Secondo me sarà un incontro molto bello, di spessore importante. Varese arriva da una vera e propria trasformazione che l’ha riportata in alto, Napoli invece è in un periodo difficile tanto più dopo la sconfitta rocambolesca di Cremona al supplementare. Ma ha qualità e un ottimo allenatore come Sacripanti, può fare leva su un buon gruppo e proverà a ritrovare quell’equilibrio che l’aveva sospinta a inizio stagione».

Da ex giocatore come spiega quella che lei ha chiamato “trasformazione” della Openjobmetis?

«Penso che con i cambiamenti fatti a inizio anno siano venute a cadere una serie di pressioni e aspettative intorno alla squadra. Il nuovo allenatore Roijakkers ha messo tutti allo stesso livello, ha tolto quella “scimmia” dalle spalle dei giocatori e permesso di stare in campo con maggiore serenità. Non si passa dall’essere brocchi al diventare campioni: nel basket la componente mentale è importantissima. Ora la Openjobmetis ha fiducia, tranquillità, serenità e autostima. E più vince, più queste caratteristiche aumentano: non a caso la classifica è ora molto migliore».

