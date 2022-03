Grande successo per la raccolta per l’Ucraina al Marie Curie di Tradate

La classe 5BL del Liceo Linguistico Marie Curie di Tradate è riuscita a coinvolgere tutte le scuola per aiutare l’Ucraina, con risultati straordinari: ha raccolto infatti 50 scatoloni pieni di cibo (per bambini, adulti e anche per animali), vestiti, scarpe, primo soccorso, medicine, mascherine e molto altro.

A raccogliere il ricavato verrà nella giornata di giovedì Maksim, uno dei volontari di cui Varesenews ha parlato giorni fa, che andrà a ritirare parte di ciò che hanno raccolto nella giornata di oggi. «Non vogliamo fermarci» hanno dichiarato i ragazzi dopo il successo dell’iniziativa.