A Grantola una mostra di fotografia e pittura

Sarà inaugurata domenica 20 marzo nell’ex chiesa di San Carlo, a Grantola, una mostra di fotografie di Marco Coletti e di quadri dipinti da Marina Paola Battaini.

Marco Coletti (nella foto) è un fotografo amatoriale alla sua prima mostra. Con lui l’artista Marina Paola Battaini che dopo aver frequentato il Liceo artistico Frattini di Varese si è laureata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera allieva di Luciano Fabro.

La mostra di fotografie e di dipinti sarà allestita all’interno della ex Chiesa di San Carlo a Grantola, in via Gandini, una bella testimonianza barocca ultimata nel 1634 su volere di San Carlo Borromeo. Utilizzata per il culto fino all’anno 1965, è ritornata all’originaria bellezza grazie al Gruppo “gli Amici della San Carlo”.

L’esposizione sarà visitabile il 20 e 27 marzo dalle 10 alle 18.

Qui la locandina della mostra