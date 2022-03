Incidente in autostrada tra Busto Arsizio e Castellanza, sette chilometri di coda

Nel tardo pomeriggio di domenica 27 marzo si è verificato un incidente in autostrada A8 tra Busto Arsizio e Castellanza. L’impatto, per il quale stanno intervenendo quattro ambulanze e diversi mezzi di soccorso, è avvenuto alle 17.40. I soccorritori sono usciti con la massima urgenza per prestare cure ad almeno quattro persone (tra le quali un ragazzo di 23 anni, una donna di 37, un uomo di 40 e una bambina di 5 anni). Fortunatamente un primo riscontro sulle condizioni dei feriti sembra essere positivo: i soccorritori, usciti in codice rosso, hanno poi operato in codice verde segno che le loro condizioni non sono gravi.

A causa dell’incidente, e per garantire il lavoro dei mezzi di intervento, il traffico risulta completamente paralizzato con lunghe code (fino a 7 chilometri) fin da Gallarate (Informazione aggiornata alle ore 19.20).