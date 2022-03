“Grazie a tutti di cuore”. Il saluto sui social di Gianni Radice Macelàr lo storico macellaio di Sesto Calende

«Come te non ci sarà più nessuno, ma dove andrò a chiedere consigli su come cucinare un piatto di varie regioni. Ci mancherai tanto tanto anche Paola ci mancherà tanto è una donna fantastica e tutto il tuo team». Questo è uno dei tanti messaggi che hanno accompagnato su Facebook il saluto di Gianni Radice Macelàr ai suoi clienti, storico macellaio di Sesto Calende, dopo la decisione di andare in pensione.

Gianni Radice è molto amato dai suoi clienti per la professionalità e la passione con cui ha svolto il suo lavoro. I buoni consigli per la scelta del taglio e i tempi di cottura, i suggerimenti giusti per portare in tavola piatti gourmet e soprattutto la garanzia di una buona materia prima. Come spesso ci capita di scrivere, i negozi di prossimità sono dei veri e propri presidi della comunità, espressione di socialità e senso di fiducia. Qualcosa che va al di là del rapporto commerciante – cliente. È importante sottolineare anche un aspetto per nulla scontato che Gianni Radice ha sempre tenuto in primo piano nel suo lavoro: «Il mestiere del macellaio è un’arte nobile e antica che si basa su solide basi morali, dove ogni animale deve essere rispettato e cresciuto in modo decoroso» scrive sul suo sito Radice.

Il saluto ai clienti:

Ciao a tutti! Uomini, ma soprattutto donne, che da sempre siete clienti affezionati della mia macelleria, ma non solo, col tempo abbiamo creato un rapporto come se fossimo una famiglia un po’ allargata. In 46 anni di macelleria ho vissuto con voi tanti momenti della vostra vita nei quali, e vi ringrazio davvero molto per questo, avete voluto coinvolgermi. I vostri Natali, le vostre Pasque, i vostri compleanni, le feste di laurea, i matrimoni, le varie feste comandate e non. Molto spesso accompagnate dalle specialità del GM, perché come dite voi “il pollo o la bistecca del supermercato, non sono la stessa cosa!”.

In questo tempo abbiamo parlato di Sesto, di Castelletto, della Juve, dei governi che sono cambiati e nell’ultimo periodo ci siamo dovuti anche reinventare per non farvi mancare niente anche quando, per colpa di questa maledetta pandemia, alcuni di voi non potevano raggiungere il mio negozio. Ne abbiamo fatta di strada insieme… veramente tanta… Come molti di voi sapranno già, tra poco tempo andrò in pensione definitiva ed avrei voluto fare questo mestiere fino ad arrivare a questo traguardo che, con tanta fatica, ognuno di noi vuole prima o poi raggiungere. Purtroppo il negozio andrebbe aggiornato, sistemato e modificato, per poter continuare a servirVi come voi meritate, e tutto ciò, come potete immaginare, porterebbe ad investire un bel po’ da daneè. Inoltre, mi duole dirlo, ma è da qualche anno oramai che alzarmi alle 5 del mattino per fare una giornata di lavoro che spesso finisce ad orario di cena, ma la cena di sciur si intende, quelli che cenano tardi, a fo tanta fadiga. Insomma, tutti questi elementi mi fanno pensare che, come dicevano i nostar vecc, riferendosi all’amore, e vi posso garantire che per fare questa professione di amore bisogna provarne parecchio, “quand la fadiga la supera al gust l’è mei lasá perd”.

Tutto questo per dirVi che dopo tanti anni terminano le generazioni di macellai Radice – Anchieri, una cosa che non avrei mai voluto che finisse con me e per questo provo davvero un gran dispiacere. Ovviamente a malincuore, questa attività che, nonostante i molti sacrifici, mi ha dato davvero tanta soddisfazione, soprattutto per le belle persone che mi ha permesso di incontrare lungo questo percorso. La data della chiusura è ancora da definire, ma in ogni caso sarà verso l’estate di quest’anno. Sapete che in genere amo farvi avere le comunicazioni dalla mia vivavoce o tramite dei video dove potete ammirare, in tutto il suo splendore, anche il mio bel faccione. Ma questa volta non ce la faccio e me ne scuso con tutti voi, il magone nel dovervi dare questa comunicazione prende il sopravvento.

Grazie a tutti di cuore della vostra fedeltà e dell’attaccamento alla mia macelleria, continuate a venirmi a trovare mi raccomando e, appena riuscirò a definire una data di chiusura ve la comunicherò. Un abbraccio dal vostro GM!