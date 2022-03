Guasto ad un camion sulla tangenziale di Varese in direzione Iper: traffico in tilt

Sono diversi i mezzi in coda (nella foto) attorno alle 11 di venerdì 11 marzo sulla strada “statale 712“ che collega la Rotonda di Vedano all’Iper di Varese – la Tangenziale – in direzione del capoluogo.

Qui per cause legate all’avaria di un mezzo pesante, risoltasi in circa 30 minuti, si è verificata una sorta di strozzatura della strada che da due corsie è divenuta a corsia singola.

Sul posto la polizia stradale di Varese. le code sono oltre il chilometro, in direzione Varese.

Non si registrano feriti. Pesanti le ripercussioni sul traffico.