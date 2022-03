I fumetti colorati di Roberto Carullo invadono Villa Agusta a Samarate

Sabato 2 aprile e domenica 3 aprile la splendida Villa Agusta di Cascina Costa di Samarate si anima con i colori sgargianti dei fumetti: merito della nuova mostra personale di Roberto Carullo.

Un appuntamento insolito, un evento dove potrete ammirare una simbiosi di: Passato, Presente, Futuro …

«Roberto Carullo è un artista “fuori dal coro” con la sua Pop Art riesce, attraverso un attento studio del potere e della magia del fumetto, a stimolare forti emozioni davanti ad osservatori di ogni età, che “aprono” le porte al mondo attuale e a quello dei ricordi lontani» dice la curatrice, l’architetto Alessandra Claudia Croci.

«Crea tutto questo lavorando con un materiale di eccezione, a volte identificato con il termine banale ed inappropriato di ‘plastica’, ma in realtà è una materia dalle proprietà stupende: il polimero».

«Le sue opere sono una ricerca continua di tridimensionalità, sono “touch”, in quanto si possono toccare perché l’icona trattata con tale materiale innovativo, è sempre in rilievo rispetto al fondale. Questo fà in modo che i suoi personaggi sembrino vivi, pronti ad “uscire dal quadro” e in movimento, mai statici, assicurando ad ogni opera la sua unicità».

«Stretto è il suo rapporto con il MAP Museo Arte Plastica Castiglione Olona (Varese) dove ha realizzato mostre, collaborazioni, donato opere d’arte … luogo dove si “respira” la meraviglia intrinseca di questo materiale eccezionale, quale il polimero, in sinergia con svariate forme di arte contemporanea».

Inaugurazione sabato alle 17.30. La mostra rimane poi aperta domenica 10-12 e 14-18.