I Mastini danno tutto ma l’impresa a Egna non riesce

I tifosi varesini accorsi a Egna hanno salutato i Mastini con applausi e vessilli per ringraziarli comunque di una stagione che per certi versi è stata avvincente. I ragazzi di Malfatti hanno lasciato sul ghiaccio anche l’ultima goccia di sudore e vedere qualcuno uscire col viso carico di emozione, lacrime e rammarico fa capire quanto loro stessi ci abbiano creduto in questa avventura durata da settembre a oggi, fatta di sacrificio, impegno e dedizione. Lo stesso si può dire per il coach Malfatti che si è messo in gioco in prima persona nel momento del bisogno.

L’Unterland prova subito a trovare il gioco in zona di attacco, ma sono i Mastini che colpiscono grazie ad una ficcante incursione di Vanetti che impensierisce Stainer (oggi schierato al posto di Giovanelli) e Capannelli raccoglie l’invito e firma il vantaggio ospite. Muraro si difende bene, aiutato da una difesa compatta e unita che protegge la gabbia del giovane portiere: dalle sue parti giungono solo conclusioni dalla distanza. Il Varese controlla e appena può colpisce: bellissima azione di M. Borghi che da posizione defilata costringe il portiere alla respinta. In situazione di superiorità numerica differita arriva la marcatura di Piroso, lesto a scoccare il rasoghiaccio vincente da 5 metri.

Prima del finale è Schina a divorarsi incredibilmente il tris, spedendo alto da buonissima posizione, mentre la botta di McGrath coglie il palo alla destra di Steiner.

L’Unterland nel secondo tempo colpisce a freddo con Galassiti che dimezza lo svantaggio. I Mastini si innervosiscono un po’: Piroso e Schina passano del tempo in penalty box e la formazione dei Cavaliers pareggiano con Wieser, abile a trovare l’angolo dalla media distanza. Varese tenta un paio di sortite in attacco, ma i difensori avversari spengono le velleità di Capannelli, McGrath e Caletti. Poco prima della sirena arriva la rete di Galassiti: il giocatore sfrutta un disco lasciato a due passi da Muraro, il quale è rimasto a terra e viene scavalcato dal polsino dell’attaccante altoatesino. Nel terzo tempo i Mastini danno fondo a tutte le risorse per rimettere in carreggiata la sfida, ma sono davvero troppe le occasioni sprecate davanti a Steiner che diventa assoluto protagonista degli ultimi 20 minuti. Caletti, due volte Piroso, Cordin ed E. Mazzacane gettano alle ortiche interessanti opportunità di rete e così la formazione di casa allunga il vantaggio, prima con Kokoska e poi con M. Selva, mentre prima del finale è ancora Piroso che sigla la terza rete varesina. Finisce qui una stagione intensa, difficile, in cui la squadra ha dato davvero tutto sul ghiaccio, fino all’ultimo secondo.

Unterland Cavaliers – Mastini Varese 5 – 3 (0:2 3:0 2:1)

2’42” (MV) Capannelli (Vanetti, Cordin), 14’13” (MV) Piroso (Caletti, M. Borghi) PP1, 20’29” (UC)

Galassiti (Wieser, Kokoska), 33’46” (UC) Wieser (Galassiti, Kokoska), 37’45” Galassiti (Kokoska),

47’18” (UC) Kokoska, 49’36” (UC) M. Selva, 56’06” (MV) Piroso (Caletti)

UNTERLAND CAVALIERS: 25 M. Steiner (30 K. Pallabazzer), 14 Goldner, 19 Santer, 26 Brighenti, 43

Pichler, 54 Pallabazzer, 96 Sullmann, 66 Obexer, 87 De Nardin, 4 Kaufmann, 5 Dobias, 7 Egger, 11 R.

Zerbetto, 13 Girardi, 16 Galassiti, 17 G. Zerbetto, 18 Graf, 21 T. Steiner, 27 Selva, 46 Kokoska, 54

Pallabazzer, 55 Wieser, 95 Pisetta. Coach: Hallfors Olli eerikki

MASTINI VARESE: 30 Muraro (90 Mordenti), 3 Schina, 11 Papalillo, 22 E. Mazzacane, 4 McGrath, 37

Belloni, 44 De Biasio, 15 Caletti, 16 Vanetti, 17 Capannelli, 20 Mammoliti, 23 M. Borghi, 27 M.

Mazzacane, 29 Cordin, 55 Piroso, 74 Tilaro. Coach: Matteo Malfatti