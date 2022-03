Il Setificio vince la seconda edizione dei Giochi della Chimica. La premiazione al Riva di Saronno

È l’Istituto Setificio “Paolo Carcano” di Como a vincere la seconda edizione dei Giochi della Chimica. La competizione si è svolta lo scorso 25 febbraio all’Istituto Tecnico Industriale Statale Giulio Riva di Saronno.

Undici le squadre che hanno partecipato alla gara, consistente in 30 quiz di chimica da risolvere in un’ora di tempo. Cinque gli istituti professionali coinvolti nell’iniziativa: Ponti di Gallarate, Cobianchi di Verbania, Setificio di Como, Geymonat di Tradate, Facchinetti di Castellanza, Cannizzaro di Rho e Riva di Saronno.

A premiare le prime tre squadre classificate la dirigente dell’Itis Riva Monica Zonca e i docenti del comitato organizzatore Silvia Angeli, Rocco Santoro, Giuseppe Cernuto e Federica Terreni.

Quattro buoni MediaWorld da 150 euro e un buono per la scuola di 300 euro per i primi classificati Andrea Berlusconi, Miriam Bianchi, Greta Tavola e Gioele Russo del Setificio di Como, accompagnati dal professor Tettamanti. Quattro buoni MediaWorld da 100 euro per i secondi classificati Davide Di Terlizzi, Luca Castri, Luca Maneggia e Edoardo Murvana dell’Istituto Facchinetti di Castellanza, accompagnati dalla professoressa Carpanese. Infine quattro buoni MediaWorld da 50 euro per i terzi classificati Ethan Antonietti, Gabriele Gino, Nicolò Leone e Joel Pellegrini del Cobianchi di Verbania, accompagnati dal professor Ielmini.

Il comitato organizzatore ha inoltre deciso di assegnare un premio speciale alla squadra dell’Istituto Ponti di Gallarate, formata da Alessia D’Amico e Giorgia Ponti: «A seguito di un inconveniente dell’ultimo minuto – spiegano i docenti -, le due ragazze si sono trovate a partecipare senza gli altri due compagni, ma non hanno rinunciato, portando egualmente a compimento la prova con impegno e coraggio, interpretando lo spirito di questa manifestazione».

Il torneo è arrivato alla sua seconda edizione, dopo quella svolta nel febbraio 2020, ed è stato organizzato con la collaborazione di due sponsor, la Lati SpA di Vedano Olona e la Vibram SpA di Albizzate, che hanno finanziato l’acquisto dei premi per le squadre vincitrici. Obiettivi dell’iniziativa sono quelli di promuovere la collaborazione e lo scambio culturale tra gli istituti scolastici che hanno lo stesso indirizzo di studio e motivare gli studenti al lavoro di gruppo.