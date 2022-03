In bici da Stoccolma a Milano, Paola Gianotti fa tappa a Saronno

Oltre 2000 chilometri in bicicletta da Stoccolma a Milano per 2022 alberi da mettere a dimora entro l’anno 2022. È l’impresa che ha concluso oggi, giovedì 10 marzo, Paola Gianotti, passando per la città di Saronno.

In occasione dell’edizione 2022 di “M’illumino di Meno”, è partita lo scorso 25 febbraio in bicicletta dal Parlamento di Stoccolma, in Svezia, dove nell’agosto 2018 la giovane attivista Greta Thunberg ha dato avvio agli “Scioperi scolastici per il clima”. Attraverso poi Danimarca, Germania, Francia, Svizzera e infine Italia, l’atleta ha percorso oltre 2000 chilometri in 14 tappe, con l’obiettivo di incontrare enti pubblici ed associazioni ambientaliste e piantare alberi lungo il tragitto.

Classe 1981, ultra-ciclista e detentrice di ben 4 Guinness World Recor, è partita questa mattina dalla tappa di Olgiate Comasco ed è passata dalla città degli amaretti per una breve sosta. Qui è stata accolta da una delegazione dell’associazione Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, dall’assessore all’ambiente Franco Casali e dal sindaco della città Augusto Airoldi, al quale ha consegnato un tiglio, «simbolo di vita e di pace» ha precisato l’atleta piemontese.

«Ringrazio Paola per questo dove che fa alla città di Saronno – ha commentato il sindaco Airoldi -. Lo metteremo a dimora in un punto centrale della città, speriamo che tu possa tornare a Saronno tra qualche anno e vedere questo tiglio che è cresciuto nella nostra città».

La straordinaria impresa di Paola si è poi conclusa a Milano, con l’incontro del sindaco Giuseppe Sala e la messa a dimora di un centinaio di piantine presso il parco delle Cave.

Dalle piste ciclabili svedesi alle campagne della Germania, Paola è stata supportata per tutto il tragitto da un team di tre persone e ha raccontato sui social la propria avventura, con foto e video per ogni singola tappa.

L’impresa dell’atleta è parte del progetto Bike4Tree, svolto in collaborazione con il corpo forestale dei carabinieri e il Ministero della Transizione ecologica e WOWnature: lo scopo è piantare 2022 alberi entro il prossimo anno, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e sulle strategie per mitigarne gli effetti del cambiamento climatico, come piantare un albero e proteggere le foreste esistenti.

Per contribuire al progetto è possibile adottare uno degli alberi messi a dimora, visitando il sito WOWnature.eu.