In tremila alla fiaccolata di Rho per la pace in Ucraina

Tremila fiaccole per la pace in Ucraina. Un fiume di persone ha risposto all’appello del Comune di Rho organizzatore, martedì sera (1 marzo) della fiaccolata in solidarietà del popolo ucraino. L’appello alla Pace è in collaborazione con tutti i Sindaci della zona e le realtà associative del territorio.

Dal palazzo comunale in Piazza Visconti la fiaccolata si è spostata fino in piazza San Vittore, con un breve percorso nel cuore della città. Accanto al sindaco Andrea Orlandi e alla giunta comunale, erano presenti i rappresentanti del Consiglio comunale.

«Il nostro è da sempre un territorio di pace,- dichiara il sindaco Orlandi, – e ribadiamo la nostra ferma contrarietà ad ogni guerra, un appello al dialogo e la massima solidarietà al popolo ucraino».

Nei giorni scorsi anche a Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, Parabiago, Nerviano sono stati organizzati presidi per la pace in Ucraina. Sulle facciate di diversi municipi del territorio sono comparse inoltre le bandiere della pace e i comuni dell’Alto Milanese hanno avviato l’iniziativa “SOS Ucraina Alto Milanese”, ovvero una raccolta fondi veicolata su un unico IBAN per tutto il territorio – IT76I0103032420000063126862 – le cui risorse, grazie anche alla collaborazione delle associazioni della zona che sono in contatto con la comunità ucraina, serviranno per «offrire un reale sostegno al popolo ucraino e dare un aiuto concreto per la ricostruzione futura dei paesi danneggiati». Anche cittadini e associazioni si stanno mobilitando per portare aiuti alla popolazione raccogliendo beni di prima necessità da inviare in Ucraina.