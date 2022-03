Incendio a Milano in via della Spiga, grave il nipote di Diana Bracco

Fiamme questa mattina, venerdì 11 marzo poco prima delle 10 in via della Spiga a Milano, pieno centro. Dalle prime informazioni l’incendio è scaturito in un appartamento al civico 36 della strada nel “Quadrilatero della moda“ e all’interno dell’appartamento era presente in quel momento un uomo di 50 anni risultato essere nipote di Diana Bracco, proprietaria dell’impero della farmaceutica italiana.

Sul posto i vigili del fuoco di Milano che con un’autoscala hanno raggiunto i piani superiori della palazzina per spegnere le fiamme.

Secondo Areu Milano che ha coordinato le operazioni di soccorso l’uomo è in gravissime condizioni: ustionato, è strato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con manovre rianimatorie in corso.

Secondo il Corriere della Sera per precauzione i vigili del fuoco hanno temporaneamente evacuato la scuola “Giuseppe Parini” di via Santo Spirito.