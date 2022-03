Incendio in un’azienda di Arcisate, fiamme spente dai Vigili del Fuoco

La notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo è stata particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco dell’Alto Varesotto. Oltre al rogo di Cadegliano Viconago che ha devastato una corte distruggendo cinque abitazioni (QUI l’articolo), uomini e mezzi sono stati impiegati anche ad Arcisate per un altro incendio.

Le fiamme, in questo caso, si sono sviluppate all’interno di un’azienda di via Luigi Ceriana. Sul posto si sono recati gli uomini delle sedi di Varese e di Tradate dotati di due autopompe, una autobotte e un’autoscala.

L’intervento ha permesso di spegnere l’incendio e di dare il via alle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono tutt’ora in corso di accertamento.