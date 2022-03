Inchiesta Mensa dei Poveri, Nino Caianiello è di nuovo in carcere a Busto Arsizio

Sconterà il residuo pena di due mesi e mezzo nel carcere di Busto Arsizio l’ex coordinatore di Forza Italia Nino Caianiello.

È stato arrestato sabato 26 marzo a Gallarate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Monza, in seguito all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano.

Lo scorso ottobre il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano aveva confermato il patteggiamento a 4 anni e 10 mesi per Caianiello, uno dei principali imputati per la vicenda su un presunto sistema di tangenti, appalti, nomine e finanziamenti illeciti tra Lombardia e Piemonte.