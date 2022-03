“Inchino alla memoria delle vittime del Covid”. Sono 3.452 in provincia di Varese

157mila in tutta Italia, 39mila in Lombardia e 3.452 in provincia di Varese. Questi non sono numeri ma persone, le persone che dall’inizio della pandemia nel 2020 ad oggi hanno perso la vita a causa del covid. Ed è a loro, “Alla memoria delle vittime che ci inchiniamo – dice oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella -. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale”.

Oggi, 18 marzo, è la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid, il giorno in cui si susseguono iniziative di ricordo, bandiere a mezz’asta e ringraziamenti. “In questa giornata simbolica che il Parlamento ha scelto di istituire abbiamo l’occasione per ricordare i tanti che non ci sono più e, insieme, l’apporto di quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva, al funzionamento dei servizi essenziali” – dice Mattarella -.

Il grazie del Presidente e degli italiani: “Scienziati e ricercatori, medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della Protezione civile, militari e forze dell’ordine, volontari, hanno costituito un caposaldo su cui abbiamo potuto contare. A tutti loro va la nostra gratitudine. Lo spirito di sacrificio, la consapevolezza di sentirsi responsabili gli uni degli altri, che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha dimostrato di possedere, costituiscono un patrimonio prezioso per le sfide che il Paese si trova ad affrontare, da non disperdere”.

I numeri dei decessi per covid

In provincia di Varese la triste contabilità dei morti è arrivata a 3.452 ed ha avuto il suo maggiore impatto tra novembre 2020 e maggio del 2021, durante la seconda ondata invernale (la più dura per il nostro territorio) e quella che ne è seguita ad inizio del 2021.

Il ricordo “in memoria”

Proprio in ricordo delle vittime Varesenews aveva aperto un “memoriale” per raccontare chi oggi non è più tra noi, ma ha lasciato il segno nella vita di chi gli è stato accanto, lo ha incontrato, ha fatto con lui comunità.