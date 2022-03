Incidente auto moto a Castiglione Olona sulla Varesina, ferito diciassettenne

Incidente stradale questa mattina, lunedì 21 marzo a Castiglione Olona.

Lo scontro, fra un’auto e una moto è avvenuto attorno alle 7.45 lungo la strada statale 233, la Varesina.

Sul posto carabinieri e 118: l’incidente ha mandato in tilt la circolazione sulla direttrice che porta a Varese e che sta a cavallo fra le province di Varese e Como.

A rimanere ferito, sembra in modo non grave, un giovane di 17 anni.