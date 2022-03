Incidente mortale a Mendrisio, la Polizia Cantonale cerca testimoni

La Polizia Cantonale ticinese cerca eventuali testimoni che abbiano assistito all’incidente mortale avvenuto ieri – lunedì 21 marzo – sull’autostrada A2 in territorio di Mendrisio. Gli inquirenti hanno messo a disposizione un numero di telefono della Centrale comune d’allarme per chi volesse mettersi in contatto: 0848-255555 (il prefisso per chi chiama dall’estero è il +41).

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio: secondo le ricostruzioni la vittima ha scavalcato il guard rail attraversando la carreggiata ed è stato travolto da un mezzo pesante che stava procedendo in direzione Sud. Sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori ma le ferite riportate dall’uomo si sono subito rivelate mortali. Sarebbe comunque escluso il coinvolgimento di altre persone.