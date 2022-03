Individuati e denunciati i vandali che appiccarono il fuoco alla stazione di Arcisate

(foto di Luca Leone) – Individuati grazie alle telecamere e denunciati gli autori dell’ennesimo atto vandalico alla stazione di Arcisate.

Un paio di settimane fa, infatti, la stazione ferroviaria di Arcisate è stata oggetto di atti vandalici da parte di un gruppo di ignoti che diedero fuoco ad un distributore automatico di igienizzante. Il pronto intervento della Polizia locale, che ha sua sede proprio nell’edificio della stazione, evitò danni ancora maggiori.

Oggi la buona notizia: le indagini della Polizia locale di Arcisate hanno permesso l’identificazione dei tre autori del gesto che sono stati denunciati alle autorità competenti ed ora dovranno rispondere di questo grave gesto.

Ora, si provvederà alla sistemazione della sala d’aspetto in attesa che la magistratura di pronunci e decida eventuali sanzioni.

«Il tutto è stato possibile grazie alle telecamere poste internamente ed esternamente alla stazione ferroviaria e grazie alle indagini dei nostri agenti volte ad individuare gli autori – spiega il sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi – Il potenziamento della rete di videosorveglianza comincia a dare i suoi frutti. Basti pensare che, sempre nelle scorse settimane, sono state individuate e multate ben quattro persone che avevano abbandonato rifiuti all’ingresso di via Mercurio della piattaforma ecologica. L’amministrazione comunale di Arcisate continuerà ad investire nel sistema di videosorveglianza che ha anche aiutato e sta ancora aiutando in indagini più complesse delle forze dell’ordine. Un piccolo contributo, per esempio, c’è stato nell’arresto avvenuto a Legnano da parte della Polizia di Stato di quattro persone accusate di furti in appartamento nella zona nord di Varese. Un doveroso ringraziamento va agli agenti della Polizia Locale di Arcisate che sono sempre pronti a lavorare per la sicurezza dei cittadini».