A Induno Olona rientra l’allarme per l’acqua, revocata l’ordinanza di bollitura

Sono state revocate questa mattina, mercoledì 2 marzo, le ordinanze del sindaco di Induno Olona sull’acqua ad uso umano.

In mattinata sono stati comunicati gli esiti delle analisi condotte dal gestore dell’acquedotto pubblico “LeReti” su tutta la rete idrica di Induno Olona. L’esito è risultato positivo, tutti i parametri sono nei limiti previsti dalla legge, e l’acqua dell’acquedotto è risultata sicura e potabile.

L’unico punto in cui le analisi ancora rivelano qualche problema è quello che fornisce acqua alla scuola media Passerini, dove era stato fatto il prelievo che aveva evidenziato il superamento dei limiti di legge: «Persiste il problema nel punto iniziale di rilevamento di via Andreoli – conferma il sindaco Marco Cavallin – dove rimarrà in vigore il divieto di utilizzo dell’acqua fino a risoluzione del problema».

«Posso rassicurare tutti che non c’è stato e non c’è alcun rischio per la salute – conclude il sindaco – Mi rendo conto dei disagi arrecati, ma in questi casi la prudenza è necessaria e sono sicuro che tutti abbiano compreso l’intento di salvaguardare la salute pubblica».