Ines Contini compie 100 anni, la prima donna di Laveno Mombello a prendere la patente

Laveno Mombello si prepara a festeggiare il compleanno di Ines Contini, che venerdì 25 marzo spegnerà cento candeline. Nata nel 1922 a Vigneulles, in Francia, è ritornata in Italia all’età di tre anni. Ha vissuto per un periodo ad Arolo, per poi trasferirsi a Laveno, nella stessa casa dove vive ancora adesso. Ines è stata la prima donna della cittadina a conseguire la patente di guida. Il figlio Mario ha raccontato a VareseNews alcuni momenti della sua vita.

Appena tornata in Italia, Ines è stata registrata in Chiesa e in Comune, ma all’anagrafe hanno fatto uno sbaglio e al posto di segnare l’anno di nascita corretto (il 1922) hanno riportato 1933. Un errore di trascrizione che non è mai stato corretto. Ines ha frequentato le scuole elementari e le commerciali alle Orsoline di Saronno fino all’ età di 15 anni.

Fin da ragazza le è sempre piaciuto viaggiare. Il suo mezzo di trasporto era l’inseparabile Vespa. All’età di 21 anni è stata la prima donna di Laveno Mombello a fare la patente. Si è sposata nel 1960 e ha avuto due figli: nel 1961 Nicoletta e nel 1962 Mario.

«Nonostante la veneranda età – racconta il figlio Mario – è ancora molto indipendente, gode di ottima salute e ancora oggi ricorda perfettamente date e aneddoti di tutta la sua vita. Una donna d’altri tempi, dalla tempra molto forte, sempre al comando della famiglia come un vero guerriero».