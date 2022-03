È iniziata la “rivoluzione” della viabilità nel centro di Caidate a Sumirago

Quindici semafori, di diverse dimensioni, sono entrati in funzione nel centro di Caidate per cambiare una viabilità che ha sempre costituito un aspetto critico e pericoloso per la piccola frazione di Sumirago. Un primo step, spiega il Comune, molto importante per ricostituire la possibilità di percorrere la via centrale sottraendola all’uso esclusivo dei veicoli e permetterne l’uso, con maggiore sicurezza, ai pedoni frutto di un accordo con l’ente Provincia di Varese.

Il nuovo sistema di impianto semaforico porta a percorrere il centro di Caidate, da pizza Oldani sino all’incrocio di nord su via Magenta, a senso unico alternato, con l’apposizione di segnaletica orizzontale a definire gli spazi laterali sottratti ai veicoli e destinate al transito pedonale.

L’impianto oltre a prevedere due lanterne poste nei due sensi di marcia alternati (nord/sud) prevede anche l’installazione di 13 lanterne semaforiche di dimensioni ridotte che regoleranno l’immissione dei veicoli provenienti dai passi carrai compresi nell’area di intervento, che si potranno immettere nel senso unico alternato di Via Garibaldi, solo rispettando la direzione obbligatoria prevista dalla freccia gialla che comparirà sulla lanterna posta di fronte ai singoli passi carrai.