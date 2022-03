Insofferente ai controlli della polizia di Varese: arrestato 25enne che nascondeva due etti di hashish

Sabato scorso, 19 marzo, nel tardo pomeriggio gli agenti di una volante della polizia hanno proceduto al controllo di un’auto con tre giovani a bordo in via Peschiera. Uno di loro, un 25enne, è apparso subito infastidito.

Per questo motivo gli operatori hanno voluto approfondire e, infatti, quel giovane è risultato in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi. La successiva perquisizione domiciliare eseguita a suo carico ha permesso di sequestrare un altro piccolo quantitativo della medesima sostanza.

Il ragazzo, anche in considerazione dei suoi precedenti di Polizia inerenti proprio lo spaccio di droga, è stato tratto in arresto, poi sottoposto agli arresti domiciliari. Sono in corso indagini finalizzate ad individuare la provenienza dei due panetti di hashish.