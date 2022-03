Intorno a Malpensa il P-180, l’aereo che lavora per la sicurezza

A bassa quota si annuncia con un ronzio insistente, causato dai due motori turboelica. È il Piaggio P180 dell’Enav, l’aereo che viene utilizzato per verificare e “tarare” i radiofari e le altre apparecchiature installate a terra che “guidano” gli aerei nell’avvicinamento alle piste di un aeroporto.

Di tanto in tanto, secondo i regolari programmi di manutenzione e verifica dei radiofari, fa capolino anche nella zona di Milano Malpensa. Come è accaduto anche oggi, venerdì 18 marzo 2022: il velivolo è impegnato nel pomeriggio in un volo di verifica che si è spinto verso Varese, il Canton Ticino, il Novarese, come si nota dai tracciati radar:

In questa nuova campagna di venerdì 18 marzo il velivolo è impegnato a quote medie (alle 15 ad esempio si trovava a quota 8000 piedi, circa 2400 metri sl.m.), dunque in pochi hanno sentito il caratteristico ronzio.

L’Enav (ente nazionale assistenza al volo, acnhe se ora è una spa) ha in dotazione quattro P.180 Avanti II Flight Inspections (foto wikimedia), prodotti da Piaggio Aero Industries, l’ultimo consegnato nel 2013. Versioni diverse sono impiegate anche da Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

A cosa serve l’aereo P180? Ecco la spiegazione di Enav