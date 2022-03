Investita dal tram in centro a Milano, grave una donna di 72 anni

Sono ancora in fase di verifica le cause che hanno portato, questa mattina – giovedì 17 marzo – verso le ore 11.45, all’investimento di una donna di 72 anni da parte di un tram. (foto di repertorio)

La signora è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico. Quando i sanitari sono intervenuti sul posto la donna era un arresto cardio circolatorio e presentava traumi multipli. Il trasporto in ambulanza è avvenuto con le manovre di rianimazione in corso.

Soccorso anche il conducente del tram, un uomo di 50 anni, che è stato portato per controlli al Fatebenefratelli.

L’evento è avvenuto in via Alberico Albricci, in centro città, la via che collega piazza Missori a via Larga. Sul posto sono intervenuti un’automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e Polizia Locale.