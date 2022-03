Istituto San Carlo ed E.Va Onlus ancora insieme: “Assistenza gratuita alle donne vittime di violenza”

Nella giornata dedicata alle donne, l’Istituto Clinico San Carlo e il centro antiviolenza E.Va Onlus – punto di riferimento contro la violenza di genere nei territori di Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo – rinnovano il loro impegno a sostegno delle donne vittime di violenza. Continuerà infatti l’importante progetto inaugurato lo scorso anno, che offre assistenza medica e diagnostica gratuita alle donne vittime di violenza.

Una testimonianza di vicinanza ma soprattutto un gesto davvero concreto a tutte le donne che in questo momento hanno bisogno di aiuto. Violenza e crimini di genere aumentano e l’ultima fotografia dell’Istat sugli effetti della pandemia segnala un fenomeno che non sembra diminuire. È stata una fase particolarmente critica con un maggior rischio di subire violenze per la maggiore permanenza in casa.

«Anche a Busto Arsizio si è registrato quest’anno un aumento esponenziale dei casi. Vogliamo essere in prima linea contro questi crimini ed è importantissimo che le donne conoscano le opportunità del nostro servizio, a cui possono accedere gratuitamente e in totale privacy. Quest’anno di pandemia ha intensificato il disagio in situazioni domestiche già molto problematiche e contemporaneamente ha determinato un aumento della pressione sulle strutture sanitarie, mettendo in difficoltà i servizi di emergenza-urgenza. Abbiamo fatto il possibile per fronteggiare queste criticità con le nostre competenze e con i nostri servizi: tamponi e assistenza covid, supporto psicologico, visite ginecologiche e radiodiagnostica per aiutare le vittime nel percorso di guarigione. I nostri operatori sono stati formati e continueranno ad essere motivati e sensibilizzati sul tema – spiega Sara Tosi, Amministratore delegato di San Carlo Istituto Clinico».