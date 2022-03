“Judo è una lezione”, i burattini del bustocco Elis Ferracini per la campagna regionale

I burattini del bustocco Elis Ferracini sono i protagonisti di una serie di video per promuovere il judo a livello regionale, rivolgendosi direttamente ai piccoli judoka (e non solo) con un linguaggio semplice, divertente e contemporaneo senza rinunciare a mettere in evidenza i principi educativi della disciplina e della sua tradizione.

Nasce così, con questo obiettivo, la seconda serie animata “Judo è una lezione”, promossa dal Comitato regionale lombardo. Cinque sono le puntate, i burattini i protagonisti: in scena c’è una lezione di judo con tanto di maestro e piccolo allievo. Dietro le quinte Elis Ferracini, burattinaio di professione, judoka appassionato ma soprattutto autore dello spettacolo (testo e animazione). I protagonisti sono l’allievo Motapicu e il maestro Tajudo.

A motivare la scelta del Comitato regionale, il successo che avevano riscontrato gli spettacoli dal vivo di burattini, proposti durante le manifestazioni per bambini/e fanciulli/e ragazzi/e (alias i preagonisti/e), da qui l’idea e la motivazione di cimentarsi in una versione online dello spettacolo grazie alla fondamentale collaborazione del videomaker Giuseppe Chinati, che si è occupato di montaggio, grafica e musiche.

Un canale alternativo, con cui perseguire la nostra mission: promuovere e diffondere il judo evidenziandone i valori altamente formativi. A partire dal 18 marzo, ogni venerdì, alle 12:30 un episodio sul Canale YouTube FIJLKAM Judo Lombardia e sui canali Social del Comitato Regionale.