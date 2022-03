Judo, Molinaro (Robur et fides Varese) e Sagunti (C. S. G. Busto Garolfo) di bronzo nel trofeo “Alpe Adria”

Circa 800 judoca si sono trovati nel weekend del 19 e 20 marzo sui tatami allestiti a Lignano Sabbiadoro per la 26esima edizione del trofeo internazionale “Alpe Adria” dedicato alle categorie maschili e femminili U18 e U21.

Sabato in gara le categorie under 18, con la provincia di Milano che ha ottenuto il bronzo nella categoria al limite dei 73 kg con il ruborino Giulio Molinaro, che ha conquistato il podio dopo aver disputato cinque incontri. La medaglia di Molinaro ha incorniciato una giornata decisamente positiva per la Robur et Fides Varese che ha ottenuto anche due quinti posti con Nicolò Assi categoria +90 kg e Lorenzo Colombo categoria 46 kg. Finiti lontano dal podio, ma non hanno fatto mancare il loro impegno, Gabriele Travetti (cat. 60 kg), Giorgia Bergamin (cat. 57 kg), Mattia Pellizzaro (cat. 50 kg), D’Angelo Paolo (cat 66kg), Pignone Matteo (cat. 60 kg), Carolina Macchione (cat. 52 kg) e Giulia Cappellini (cat. 63 kg), tutti rappresentanti della Robur et Fides Varese e Pignatiello Noemi (cat. 70 kg) per la Pro Patria Judo Busto Arsizio.

Domenica di scena le categorie juniores U21. Dopo una maratona durata 5 incontri, Christian Sagunti del C.S.G. Busto Garolfo ha conquistato un meritato terzo posto nella categoria al limite dei 90 kg. Sempre domenica una rappresentativa di bambini e ragazzi della Robur et Fides Varese ha preso parte a “Il trofeo città di Peschiera” conquistando il secondo posto generale nella classifica per società.