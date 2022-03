Katiuscia da Gavirate alle pre-finali di Miss Mamma Italiana

C’è anche una concorrente varesotta tra quelle che hanno superato le selezioni di “Miss Mamma Italiana”, concorso di bellezza e simpatia giunto alla 29a edizione: la manifestazione è riservata a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni; quelle tra i 46 e i 55 gareggiano per le fasce Gold e mentre quelle con più di 56 anni concorrono per le fasce Evergreen.

Nelle selezioni tenutesi all’Allegroitalia Golden Palace di Torino, tra le premiate è emersa anche Katiuscia Faustini, impiegata 37enne di Gavirate e mamma di Beatrice e Luisa. Katiuscia ha conquistato la fascia “Miss Mamma Italiana in Gambe” (e l’accesso alle pre-finali nazionali) al termine di una serie di esibizioni che comprendevano prove di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche. La vincitrice assoluta è stata invece Laura Dauksyte, torinese di 41 anni di professione commessa, mamma di tre bambine (Angelica, Caterina e Lucia) di 14, 13 e 10 anni.

La prossima selezione del concorso è prevista proprio in provincia di Varese e si terrà domenica 10 aprile a Maccagno con Pino e Veddasca. La manifestazione è organizzata dalla Te.Ma Spettacoli del patron Paolo Teti e la iscrizione delle concorrenti è gratuita. “Miss Mamma Italiana” sostiene inoltre la onlus “Arianne” che si occupa della lotta all’endometriosi, malattia progressiva e invalidante che colpisce in Italia oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza.