Knights Legnano- Robur Varese, derby nell’anticipo della 24esima giornata

Nuova giornata di campionato, nel Girone A della Serie B, e nuova opportunità per tornare in carreggiata per entrambe le contendenti di un derby che si preannuncia interessante. Legnano arriva al match di venerdì 25 marzo (ore 20,3o) dopo due sconfitte in trasferta, contro Piombino e Vigevano, mentre la Robur Varese deve rialzarsi dopo aver perso di un solo punto sul parquet di Cecina. A sette giornate dalla fine, i punti cominciano a scottare per tutti gli obiettivi in palio.

Nell’ultimo periodo, la Coelsanus è riuscita a risalire in classifica (sfruttando bene il calendario con diversi turni casalinghi) e ora sono solamente 6 i punti tra la Robur e i Knights. Nel match di andata, i ragazzi di coach Eliantonio hanno avuto la meglio del roster varesino con il risultato di 67-79, ma da quel 27 novembre di strada, entrambe le squadre, ne hanno fatta parecchia. E proprio la prova tenace dei gialloblu diede ai ragazzi di Donati la convinzione di poter giocare a un livello più alto di quello della semplice lotta salvezza.

Per i Knights tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Roveda, in dubbio poiché reduce da un infortunio al flessore e che al massimo riuscirà a recuperare per la panchina. La squadra allenata da coach Donati, invece, si presenterà col quintetto tipo utilizzato nelle ultime uscite: Tommaso Somaschini come playmaker affiancato dal punto fisso della squadra Matteo Maruca, sugli esterni agiranno Andrea Pilotti e Giorgio Trentini, mentre sotto canestro ci sarà Marco Allegretti.

Da definire la posizione di Librizzi e Virginio che, certamente, sabato saranno al Forum con la Openjobmetis per un altro derby, stavolta di Serie A. Settimana trascorsa senza problemi in casa varesina, dove si continua a guardare da ambo i lati della classifica.

Proprio il playmaker gialloblù Matteo Librizzi ha presentato così la trasferta di Legnano: «Loro sono una squadra esperta, con un giocatore molto forte come Tommaso Marino a guidare il gruppo. In casa hanno un grande aiuto dal loro pubblico e quindi non sarà facile. Noi però giocheremo la nostra partita, cercando di mettere in campo quello che il coach e il suo staff hanno preparato in settimana».

Appuntamento venerdì 25 marzo, con palla a due alle ore 20:30, al PalaBorsani di Castellanza.