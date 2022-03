La bandiera dell’Ucraina sventola di fronte al municipio di Vergiate

Anche Vergiate si è unito alla lunga lista di comuni italiani che condannano la guerra in corso in Ucraina. L’Amministrazione comunale nella serata di mercoledì 2 marzo ha infatti esposto la bandiera ucraina sopra l’ingresso del municipio illuminato per l’occasione col tricolore italiano.

«A nome di tutta la comunità vergiatese – scrive il sindaco Daniele Parrino – esprimiamo la nostra vicinanza al popolo Ucraino, esponendo simbolicamente la bandiera dell’Ucraina e illuminando il Municipio con il tricolore italiano. Ci uniamo all’appello del Papa e alle preghiere della nostra comunità pastorale, affinché si metta fine a questa tragica e assurda guerra».