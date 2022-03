La benzina alle stelle, i contagi che risalgono e le panchine rosse vandalizzate che tornano a brillare nel podcast del 9 marzo

Le principali notizie di mercoledì 9 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

I prezzi di benzina e diesel sembrano essere impazziti in quest’ultima settimana: ormai è impossibile in queste ore trovare un distributore che venda la benzina a meno di due euro al litro. E la sorte del diesel sembra simile se non addirittura peggiore. Renato Chiodi, presidente Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa, e proprietario e amministratore unico di Sommese Petroli dichiara che la situazione è destinata ad aggravarsi, anche in termini di possibilità di approvvigionamento.

E l’altra emergenza che non è da considerarsi rientrata riguarda il Coronavirus. In due settimane il calo dei contagi c’è stato, ma ridotto. La circolazione virale riprende ritmo e tornano le raccomandazioni a non abbassare la guardia. C’è ancora un discreto numero di ricoverati nelle tre strutture dell’ASST e i dati di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità hanno evidenziato, nell’ultima settimana, una iniziale inversione di tendenza con risalita dell’indice RT rispetto alla curva di discesa progressiva degli ultimi due mesi.

La Svizzera sospende l’obbligo della vignetta autostradale per tutti i veicoli che trasportano rifugiati ucraini o aiuti umanitari per l’Ucraina. È stato stabilito inoltre che i trasporti di merci umanitarie potranno essere esonerati dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Stracci, solvente e tanta buona volontà, ma alla fine la panchina rossa a Vergiate simbolo di lotta contro la violenza di genere e vittima dei vandali proprio nella Giornata internazionale della donna, è tornata al suo bel colore acceso originale. Tutto grazie a un gruppo di donne e uomini volontari, che – non appena hanno saputo della notizia nella mattinata di martedì 8 marzo – si sono recati in piazza Baj con tutto il necessario per ripulire la panchina della vernice usata per imbrattarla. La notte dello stesso giorno era stata vandalizzata anche la panchina rossa di Angera.

Uisp , l’unione italiana sport per tutti, aderisce all’iniziativa di Rai Radio 2 “M’illumino di meno”, quest’anno in programma venerdì 11 marzo. Una campagna radiofonica ormai storica, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciata dalla trasmissione Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005 e giunta alla sua diciottesima edizione, quella simbolicamente della maturità. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify