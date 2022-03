La bidonvia di Laveno Mombello apre per la nuova stagione

Hanno riaperto ufficialmente da questo fine settimana di inizio primavera le Funivie del Lago Maggiore di Laveno Mombello.

La bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi: da marzo ad maggio e da settembre a ottobre, la bidonvia sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 18, venerdì sabato e domenica, dalle 11 alle 20 e ultima corsa per la discesa fino alle 22.30.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, apertura tutti i giorni dalle 11 alle 20 e ultima corsa per la discesa alle 22 e 30.

La bidonvia si trova in Via Don C. Tinelli nel centro di Laveno Mombello ed è facilmente raggiungibile in auto, a piedi o per chi arriva in treno. Permette di raggiungere con un corsa di circa 20 minuti una delle cime panoramiche più belle sul Lago Maggiore. Per tutte le info, orari di apertura e altro: http://www.funiviedellagomaggiore.it.