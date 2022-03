La Caritas di Bardello Bregano e Malgesso raccoglie medicinali da inviare in Ucraina

La Caritas di Bardello, Bregano e Malgesso sta raccogliendo farmaci per il popolo ucraino. Le donazioni verranno raccolte presso le 3 parrocchie dell’Unione e presso il Convento delle Suore Missionarie entro il prossimo 8 marzo.

In particolare si richiede:

Kit pronto soccorso, vittime di guerra in Ucraina.

1. Laccio emostatico;

2. Bende sterili, larghe e strette;

3. Bendaggio elastico – richiesto per le distorsioni;

4. Cerotto battericida – diverse misure + cerotto in rotolo;

5. Cotone idrofilo o tamponi di cotone, nonché tamponi di garza per la ferita;

6. Bisturi o lama chirurgica – necessari per aprire gli ascessi. Se la lama non è sterile, deve essere disinfettata con antisettico o

fuoco prima dell’uso;

7. Siringa da 2 e 5 ml. – oltre alle iniezioni, puoi usare un ago da una siringa per aprire vesciche o ascessi;

8. Forbici e pinzette mediche – forbici per bende e tagli di capelli e pinzette per la pulizia delle ferite, per rimuovere le zecche, ecc .;

9. Antisettico per il lavaggio delle ferite – perossido di idrogeno, soluzione di clorexidina o alcuni cristalli di permanganato di potassio per la preparazione di una soluzione in campo o furacilina e anche per l’uso come emetico in avvelenamento.

10. Unguento levomicolo o streptosil – per pelle danneggiata o ferite (posa sotto una benda);

11. Unguento diclofenac – unguenti per le botte e distorsioni;

12. Unguento all’idrocortisone (o spray pantenolo) – per scottature solari o reazioni cutanee allergiche;

13. Paracetamolo – antipiretico (antipiretico);

14. Antiinflamatorio- un analgesico per lesioni, mal di denti e mal di testa;

15. Carbone attivo – per avvelenamento e flatulenza 1 pastiglia. per 10 kg di peso.

16. amoxicillina, doxiciclina – un antibiotico ad ampio spettro per ferite e infezioni intestinali;

17. Altiazem – un rimedio sedativo e cardiaco;

18. Nitroglicerina in pillole – per attacchi di cuore;

19. Antispasmica colica (antispasmodico )per dolore allo stomaco e intestino

20. Incidal/Zirtec (antistaminico)- per lievi reazioni allergiche;

21. Desametasone o difenidramina in fiale

22. Lidocaina in fiale – per l’anestesia locale quando si aprono ascessi;

23. Ibuprofene/Oki/ Tachipirina