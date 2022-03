La Caronnese gioca d’anticipo a Saluzzo: obiettivo 3 punti

Febbraio è stato un mese positivo per la Caronnese, che ha trovato prestazioni incoraggianti e punti utili per risalire posizioni di classifica e uscire dalla zona calda. La Serie D però non concede distrazioni, soprattutto nel girone di ritorno, e per agguantare la salvezza si deve puntare sulla continuità.

La Caronnese quindi dovrà ripetersi anche nel mese di marzo, che si aprirà con la trasferta di Saluzzo sabato 5 (ore 14.30).

Una gara sulla carta abbordabile contro l’ultima della classe, ma lo stadio “Damiano” è stato una trappola anche per squadre di alta classifica. I ragazzi di mister Manuel Scalise non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario per non scivolare.

Sarà un passaggio importante per la Caronnese, anche in vista del prossimo impegno di mercoledì 9 marzo a Tortona per la Coppa Italia di Serie D, un obiettivo che a Caronno Pertusella è molto sentito.