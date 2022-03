La Castellanzese cade 3-2 nello scontro salvezza contro il Ponte San Pietro

La Castellanzese cade di misura contro il Ponte San Pietro. I bergamaschi, trascinati dall’ex Serie A Ferreira Pinto – 42 anni -, vincono 3-2 al “Provasi” e si prendono l’importante scontro salvezza.

Ai neroverdi non bastano le reti di Compagnoni e Chessa. Ad aprire le danze ci pensa il difensore neroverde, poi Alborghetti pareggia i conti. In avvio ripresa Ferreira Pinto segna l’1-2, Chessa ristabilisce l’equilibrio da calcio di rigore ma a due minuti dalla decide il rigore trasformato da Ferreira Pinto per il 3-2 finale. I tre punti vanno quindi nella bergamasca mentre ai neroverdi rimangono le tasche vuote.

Castellanzese – Ponte San Pietro 2-3 (1-1)

Marcatori: 8′ Compagnoni (C), 14′ Alborghetti (P), 2′ st Ferreira Pinto (P), 21′ st rig. Chessa (C), 43′ st rig. Ferreira Pinto (P)

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Perego, Alushaj, Micheli, Chessa, Esposito (15′ st Mandelli), Colombo (36′ st Travellini), Piran, Raso, Acquistapace (44′ st Nuzzo). A disp. Asnaghi, Pisan, Gazzetta, Mei, Praderio, Brusa. All. Cotta.

Ponte San Pietro: Remondini, Salvi, Kritta, Di Cesare (6′ st Cerini), Messina, Alborghetti, Ruggeri, Malinverno (37′ st Lomolino), Bertazzoli (25′ st Braidich), Ferreira Pinto, Capelli (44′ st Costa). A disp. Rota, Zonca, Signori, Berbenni, Berardelli. All. Curioni.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta (Petarlin di Vicenza e Zoccarato di Mantova)

Ammoniti: Di Cesare (P), Remondini (P), Chessa (C), Cerini (P), Micheli (C).

SERIE D GIRONE B – XXVII GIORNATA

Breno – B. Olginatese 1-0; Castellanzese – Ponte San Pietro 2-3; Crema – Casatese 0-0; Legnano – Desenzano 2-2; Leon – Vis Nova 2-2; Real Calepina – Arconatese 1-0; Sangiuliano City – Brusaporto 1-2; Sporting Franciacorta – Caravaggio 2-0; Villa Valle – Folgore Caratese 1-3; Virtus CBg – Sona 3-1.

CLASSIFICA: Sangliuliano City 56; Brusaporto 60; Folgore Caratese 49; Legnano, Desenzano 44; Casatese 43; Arconatese 42; Virtus CBg 40; Breno 38; Crema, Sporting Franciacorta 37; Ponte San Pietro 33; Castellanzese 31; Real Calepina 30; Sona 29; Vis Nova 27; Caravaggio 25; B. Olginatese 24; Villa Valle, Leon 22.