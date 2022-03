La e-ciclovia, i posti pronti per i profughi ucraini e l’addio ad Augusto Spada nel podcast del 3 marzo

Le principali notizie di giovedì 3 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Ats Insubria si prepara ad accogliere i profughi ucraini.

L’Agenzia sta effettuando una ricognizione delle disponibilità in attesa che Regione Lombardia dia istruzioni precise.

Sono un un centinaio i posti offerti dal territorio, dopo una prima ricognizione delle disponibilità all’accoglienza, anche ascoltando le strutture che erano state coinvolte in passato. Non saranno però i covid hotel ad accoglierli, come sembrava dovesse essere, che rimarranno ancora a disposizione per la gestione della pandemia.

«Abbiamo ricevuto proposte da parte di altri enti ricettivi, così come da Comuni e associazioni- ha spiegato spiega il direttore sanitario Giuseppe Catanoso – La logistica, però, spetterà poi alla Prefettura».

Tutte le terapie intensive dell’Asst Sette Laghi sono “covid free”. In pochi giorni, dunque, anche l’ultima terapia intensiva che rimaneva a disposizione dei pazienti più gravi è stata liberata e tornerà nella disponibilità delle altre attività aziendali.

E anche la campagna vaccinale è ormai alle battute conclusive, almeno nei grandi centri: Il 14 marzo chiuderà la sede di Rancio Valcuvia mentre le altre sedi – ospedale di Varese, centro di Gallarate, Arcisate e Saronno – e il canale delle farmacie continueranno, ma con un impegno minore.

Nella sede vaccinale di Gallarate, da lunedì si somministra anche il nuovo vaccino Novavax: fino a oggi sono state 230 le persone che lo hanno ricevuto mentre in tutta la Lombardia sono state 1200. Dal primo marzo, inoltre, è cominciata la campagna per la quarta dose ai soggetti più fragili: possono presentarsi o su invito dell’Asst Di riferimento, anche in autopresentazione.

Arriva la ciclovia per le bici elettriche e passa anche per la provincia di Varese.

Aevv Impianti, società del gruppo ACSM AGAM, si infatti è aggiudicata il bando per le colonnine di ricarica in Lombardia.

L’intervento di AEVV Impianti – concentrato nelle province di Como, Sondrio e Varese – è all’interno di una rete globale dei percorsi di una e-ciclovia che collegherà più territori, partendo dall’Alto Adige per arrivare alla Valle d’Aosta, attraversando anche la Svizzera, la Lombardia e il Piemonte: nella regione verranno installate 14 colonnine di ricarica, due delle quali nel nostro territorio, più precisamente nel comune di Porto Ceresio e a Villa della porta bozzolo a Casalzuigno.

Il 3 di marzo si festeggia la settima edizione della Giornata mondiale della Fauna istituita dall’Onu. Noi di VareseNews abbiamo provato a fare un confronto che possa darci una misura concreta di quanti (pochissimi) siano gli esemplari di alcune delle specie più note.

Prendiamo le giraffe (Giraffa spp.) per esempio. Tutte le giraffe del mondo non sono più di 97mila e 500: cioè il 10.94 % degli abitanti del Varesotto. se tutti gli esseri umani del mondo fossero tanti quanto le giraffe, potrebbero abitare tutti fra Busto e Marnate. E basta. Niente zio d’America o cugino d’Australia.

E di esempi ne abbiamo fatti tanti: Castelveccana, comune sul lago Maggiore, ha più cittadini di quanti siano tutti i panda giganti selvatici. E non parliamo certo di una metropoli: gli abitanti sono 1894, ben 30 in più dei panda rimasti. Tutte le tigri del mondo, sono meno degli abitanti di Viggiù.

Busto Arsizio dice addio all’architetto Augusto Spada, aveva 80 anni.

Spada, figura conosciutissima in città, aveva dedicato la sua vita alla tutela del suo patrimonio artistico e urbanistico. A lui erano stati affidati, infatti, i lavori di restauro di Palazzo Cicogna (oggi sede di biblioteca e museo) negli anni ’90 così come il restauro della chiesa vecchia di Sacconago, più di recente, quando fece emergere affreschi settecenteschi di grande valore.

A darne l’annuncio, l’assessore alla cultura della città, Manuela Maffioli, che sul suo profilo Facebook ha detto “Il mondo della cultura perde una delle sue voci piu limpide, uno degli sguardi piu acuti, una delle sue menti piu illuminate e appassionate. Addio all’architetto augusto spada, a cui la città deve molto del proprio sapere»

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify