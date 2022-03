La colonna sonora dei film per sognare con la musica a Cuvio

Sono molte le pellicole che hanno raggiunto notorietà grazie alle eccezionali composizioni musicali che ne accompagnavano le scene, ancora oggi dopo anche decenni, più della trama o della interpretazione degli attori sono le intere colonne sonore o i singoli brani che ci sono rimasti a ricordo dei film, donandoci sempre forti emozioni. Emozioni che si potranno rivivere a Cuvio, sabato 2 aprile, in una serata che l’inesauribile intraprendenza dell’associazione “Momenti musicali” del Maestro Adalberto Riva, degnamente sorretta dalla collaborazione della Pro Loco di Cuvio ha organizzato presso il Salone teatro del municipio.

Ad esibirsi le “Flhar Sister”, due sorelle virtuose della musica che da quasi un decennio con arpa e flauto accompagnano cerimonie, mostre, concerti ed altri eventi culturali: Clarissa ed Elena Guarneri suoneranno sullo stesso palco che, negli anni ottanta, aveva visto esibirsi con la Filarmonica Cuviese in assolo di flauto e ottavino, la loro mamma, Maria Taloni. E’ fin dalla tenera età che le due giovani artiste sono avvezze a interloquire con note e spartiti e ne hanno tanto assimilato le varie nozioni che, in breve tempo, hanno ottenuto lauree e diplomi musicali nelle più svariate specialità: dai fiati alle percussioni, fino al canto e questa loro ecletticità la esibiscono anche nella serata del prossimo week-end. Con una organizzazione dello spettacolo insolita rispetto alla consuetudine, sarà la loro musica che farà da vera e propria colonna sonora agli spezzoni di film, proiettati dal vivo, creando un’atmosfera ancora più magica, portandoci realmente in un cinematografo.

L’appuntamento è quindi per sabato 2 aprile alle ore 21, ingresso libero rispettando le norme anti-Covid attualmente in vigore. È gradita la prenotazione da effettuare presso la Pro Loco Cuvio chiamando la presidente Giovanna Mutterle al numero 333 4007156.