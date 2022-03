Per la prima domenica di primavera due proposte di escursione con il Cai Luino

E’ iniziata la primavera e con il suo arrivo il sole è diventato più caldo, l’aria ha iniziato ad accarezzare i volti più dolcemente e la voglia di farsi delle belle passeggiate all’aria aperta è sicuramente tornata. Quale modo migliore allora per sfruttare tutto questo se non partecipare ad una delle camminate organizzate per questa domenica, 27 marzo, dal Cai Luino?

Due le proposte: una bella passeggiata sui balconi che dominano il lago Maggiore e il luinese, visti dalla sponda piemontese, oppure una “romantica” escursione nelle Centovalli in Ticino, punto panoramico dalla cui vetta si gode di una splendida vista sul locarnese e sul lago Maggiore. Di grande interesse in questa zona è anche il santuario della Madonna della Segna (1166 m), splendidamente collocato in una radura in mezzo al bosco. Sono incerte le origini di questo edificio di culto, la cui data di costruzione viene fatta risalire al 1647.

Programma per l’escursione sui balconi del lago Maggiore:

L’itinerario inizia da Cannero Riviera 225m e prosegue sulla via delle Genti fino a Carmine Superiore 305m. Proseguendo verso Cannobio si arriva all’incrocio con il sentiero che porta a Viggiona 686m. Lungo i sentieri che dominano il lago si raggiungono i paesi di Cheglio 787m e Trarego 771m. Ultimato il pranzo al sacco si ritorna a Cannero.

Tempo h4.00 – Dislivello 550m – Difficoltà E

Accompagnatori Adriano 3497661130 – Graziella 3479403561

Ore 8:20 ritrovo presso stazione Lago Maggiore di Luino

Ore 8:45 partenza

Ore 16:20 ritorno

Viene richiesto: acquisto biglietto individuale, pranzo al sacco e abbigliamento e calzature adeguate

Programma per l’escursione nelle Centovalli in Ticino:

Descrizione itinerario escursione: si parte da Verdasio m. 711, si sale a Pian Segna m. 1166 (chiesa) e si arriva al Monte Aula m. 1417-ritorno per lo stesso percorso

Percorso Stradale: Luino-Zenna-Locarno-Centovalli (serve bollino autostradale)

Tempo h6.30 – Dislivello 700m – Difficoltà E

Accompagnatori Giancarlo 3407151961 – Rosaria

Ore 7:30 appuntamento presso posteggio Porto Nuovo (bar Faro)

Ore 7:40 partenza con mezzi propri

Viene richiesto: documento valido per l’espatrio e pranzo al sacco. L’escursione è gratuita con condivisioni spese auto

Per iscriversi:

Le richieste di iscrizione alle escursioni dovranno essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, specificando a quale si vuole partecipare, da lunedì 21 marzo ore 9;00 a mercoledì 23 ore 18:00 per i soci CAI Luino e da giovedì 24 ore 9:00 a venerdì 25 dicembre ore 18:00 per i soci delle altre Sezioni. Sabato le iscrizioni sono chiuse.

Lo svolgimento delle escursioni dovranno seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il green pass, la compilazione dell’autocertificazione che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it e il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. In caso di rinuncia alla partecipazione si prega di avvisare tempestivamente con email a cailuino@cailuino.it in modo da favorire i soci messi in lista; oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra, in base all’escursione che si è scelto di fare. In caso di meteo avverso escursione annullata.