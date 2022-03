La Futura batte 3-0 Sant’Elia e può chiudere terza la stagione regolare

Con il netto 3-0 inflitto a Sant’Elia, la Futura Volley ha forse definitivamente il periodo difficile di qualche settimana fa: terza vittoria consecutiva per Busto Arsizio in quella che è stata l’ultima giornata della stagione regolare e obiettivo “fattore campo” raggiunto. Nella prima serie dei playoff infatti le Cocche avranno l’eventuale “bella” al PalaBorsani anche se l’avversaria è ancora da definire.

Pur senza Casillo, out per un risentimento, contro le laziali la squadra di Lucchini ha sciorinato un buon gioco: dopo aver risposto all’avvio aggressivo delle ospiti (25-22 il primo parziale), le biancorosse hanno preso le misure al muro avversario migliorando via via la correlazione muro-difesa. Con il passare degli scambi è cresciuta anche la percentuale d’attacco e il secondo set ha avuto poca storia con la Futura che ha chiuso presto sul 25-15. Più difficile il terzo parziale, ma le Cocche hanno saputo mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi, con Bici che ha fatto la differenza in attacco.

L’opposto albanese ha segnato 23 punti – una media di 7,7 a set! – ed è stata affiancata da una Lualdi in gran spolvero: la capitana ha messo a terra 13 palloni con un eccellente 64% in attacco, tanto da ricevere il premio di MVP della gara.

Con i tre punti ottenuti contro Olbia, il cammino della Futura Volley Giovani si chiude a quota 38, con virtuale terzo posto (alle spalle di Brescia a 50 e Macerata a 43), anche se le biancorosse possono essere raggiunte da San Giovanni in Marignano che deve recuperare il match con Marsala. A seconda del risultato, la avversaria di Busto al primo turno (ottavi di finale) sarà una tra Montecchio, Albese o Martignacco.

«La partenza difficile non mi fa stare sereno – ha però sottolineato Lucchini nel dopo gara – Il match andava gestito dall’inizio ma lo abbiamo fatto solo in parte; gli errori in battuta sono troppi al confronto di ciò che abbiamo proposto negli altri fondamentali, più di una volta ho visto fare scelte sbagliate. Abbiamo comunque raggiunto tre vittorie e l’acuto di Olbia di settimana scorsa ci ha regalato convinzione: ora restiamo in attesa della nostra prossima avversaria, tutto è ancora aperto».