“La giornata della donna, un’occasione per lottare contro tutte le discriminazioni”

L’Unione degli Studenti di Varese si è raccolta in un presidio in Piazza Monte Grappa a partire dalle 15.30, per lottare non solo contro la mai raggiunta parità di genere, ma contro tutte le discriminazioni.

L’iniziativa era promossa infatti per «Dare voce alle donne ma anche a tutti coloro che nel 2022 ancora subiscono le conseguenze del patriarcato, perchè la società attuale lascia indietro i più deboli in ogni contesto, dalla scuola al lavoro, in nome del falso mito delle pari opportunità – spiega Arturo Boscaroli, responsabile dell’Unione degli Studenti provinciale – Molti pensano che siamo giunti alla parità di genere, ma non è cosi. Poi c’è una matrice comune nelle discriminazioni che subiscono anche le comunità Lgbtq e chi è piu povero».

Arturo Boscaroli

Tra le richisete dell’UDS c’è: «Una educazione sessuale non eteronormata, vogliamo la possibilità di darsi un nome a chi sta facendo la transizione, rendere concretamente possibile la facoltà di aborto».

«Siamo qui contro ogni forma di discriminazione e di violenza: non solo quella fisica ma anche a quelle piu subdole, discriminazioni che influenzano il modo di vestirsi e di pensare – spiega Lucilla, studentessa al geymonat di Tradate – È la società patriarcale che le impone, e che discrimina anche le minoranze etniche e religiose e le fasce piu povere della popolazione»

Lucilla e Francesco

«Abbiamo usato la giornata delle donne come pretesto per lottare contro tutte le discriminazioni» aggiunge, e conclude Francesco, di Marnate, studente al Marie Curie di Tradate.

Maggiori info sull’unione degli studenti sul profilo instagram @udsvarese o su vareseuds@gmail.com.