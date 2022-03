Al bar dell’Istituto superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa inaugurato lo spazio Informagiovani

A cinque anni di distanza dalla prima edizione, prosegue l’esperienza della Giornata delle opportunità organizzata dal Piano di zona Sesto Calende – Rete degli sportelli sociali di cittadinanza e L’Aquilone scs presso l‘istituto superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Lo scorso febbraio le classi quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto hanno potuto partecipare ad attività di orientamento e approfondimento riguardanti esperienze da vivere post diploma come servizio civile, Au Pair, tirocini, servizio volontario europeo e Its.

A guidarli alla scoperta di queste opportunità esperti e coetanei che hanno già avuto la possibilità di mettersi alla prova in queste esperienze negli scorsi anni. La Giornata delle opportunità si conferma un momento fondamentale per l’Istituto superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa, in grado di generare anno dopo anno sempre più attesa ed entusiasmo da parte degli studenti e soddisfazione da parte dei docenti, della dirigente Elisabetta Rossi e delle responsabili per l’orientamento le docenti Veronica Ossola e Simona Brovelli.

L’appuntamento di quest’anno ha portato con sé anche un’importante novità: durante la giornata è stato infatti inaugurato lo spazio Informagiovani all’interno dell’istituto superiore, uno spazio, antenna degli Informagiovani comunali, aperto tutti i giovedì dalle 10 alle 11 al bar della scuola, a disposizione di tutti gli studenti per orientarsi, scoprire possibilità e affrontare il futuro tra studio e lavoro con più serenità. Le attività dello Spazio prenderanno il via nelle prossime settimane, coinvolgendo direttamente gli studenti nella coprogettazione di nuovi eventi.