«Chi fa la guerra dimentica l’umanità». I bimbi della De Amicis di Vergiate chiedono la pace

I bambini della scuola elementare De Amicis di Vergiate fanno sentire la loro voce per chiedere la pace. Gli insegnanti nei giorni scorsi hanno infatti invitato i piccoli a realizzare dei disegni, delle frasi o dei cartelloni «per sensibilizzare chi la pace non la mantiene, chi uccide anche i bambini senza battete ciglio».

«In questi giorni – commentano le mamme e i papà del comitato genitori della De Amicis – abbiamo aperto le porte delle nostre scuole, oltre che delle nostre case, ai rifugiati ucraini nella speranza che torni la pace. I bambini ci ricordano che “chi fa la guerra dimentica l’umanità”, quella vera, quella che non si nasconde dietro promesse di pace mentre si bombardano scuole, abitazioni civili, ospedali, chiese e teatri. Diamo voce ai bambini che sanno condividere più degli adulti perché, diciamocelo, chi dichiara guerra lo fa solo per il potere e il denaro e non sa cosa vuol dire condividere».