La guerra in Ucraina e il cammino della pace al centro di una lezione del liceo Manzoni di Varese

Una lezione sul federalismo alla luce degli eventi in Ucraina. Per gli studenti dei Licei Manzoni di Varese si tratta di un secondo incontro di approfondimento e riflessione.

Dopo la conferenza che si è tenuta lo scorso 18 marzo, martedì 29 marzo dalle ore 11 alle 13 gli studenti delle classi quinte, seguiranno l’incontro“come uscire dal mondo della guerra: cosa fare per l’Ucraina”, a cura di Stefania Barile, docente di Filosofia e Scienze Umane. L’iniziativa intende contribuire alla riflessione, già in atto nei giovani, sul dialogo tra gli Stati per un’alternativa democratica e federalista in contrasto alla violenza, alla barbarie e alla guerra in corso.

La questione verrà analizzata attraverso due interventi di 40 minuti

–del prof. Antonio Padoa Schioppa, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Milano, che presenterà, con riferimenti alla concezione politica kantiana e alla storia del diritto in Europa, il valore dell’articolo 11 della nostra Carta Costituzionale nel consenso “alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace”;

-del dott. Antonio Longo, Direttore di The Ventotene Lighthouse, A Federalist Journal for World Citizenship, già Direttore del L’Unità Europea, organo del Movimento Federalista Europeo, che spiegherà l’importanza di una trattativa diretta dell’Unione Europea nel “caso Ucraina” per una soluzione di lungo termine del rapporto UE-Ucraina-Russia, nel quadro della costruzione di una “casa comune europea”.

A seguire il dibattito con gli studenti.