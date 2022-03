La Lega “scopre” la ripartenza della raccolta del verde a Varese a fine marzo

«Entro fine mese la ditta Sangalli partirà con la raccolta del verde a domicilio. Una buona notizia per i varesini, che avevano richiesto l’attivazione di un servizio fondamentale legato alla raccolta differenziata. Abbiamo verificato le tempistiche».

Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale, risponde “via stampa” ai varesini che si sono rivolti e lui e ai consiglieri di quartiere designati per sapere quando la nuova ditta incaricata del servizio di Igiene Urbana farà ripartire la raccolta del verde.

«Abbiamo effettuato la verifica – spiega Angei – E abbiamo saputo che la ditta Sangalli attiverà il servizio entro la fine di marzo». Le informazioni sono ancora ufficiose, perchè dal Comune non c’è ancora conferma ufficiale sulla data di ripartenza.

Per il consigliere comunale della Lega comunque era necessario rendere nota questa informazione a causa delle «Numerose istanze raccolte su questo argomento dai nostri consiglieri di quartiere, coordinati da Fabrizio Nova» con un lavoro che ha anticipato l’effettivo inizio dei consigli, che non sono stati ancora convocati. «La presenza dei rappresentanti della Lega nei consigli di quartiere ha come obiettivo fondamentale quello di essere al servizio dei cittadini e fare da raccordo tra loro e le istituzioni» ha commentato a proposito.