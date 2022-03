La manifestazione per la pace a Somma Lombardo, contro l’invasione russa dell’Ucraina

Un piccolo presidio a Somma Lombardo per la pace e contro l’invasione russa dell’Ucraina, programmato per sabato 12 marzo alle 17, davanti al municipio.

L’iniziativa è dei segretari di quartiere, spiega Fabio Sorte, che è segretario di Castello (frazione del centro storico): «Chiamiamo a raccolta i cittadini di Somma e dei comuni vicini per manifestare il nostro dissenso all’invasione russa, invitiamo a portare le bandiere della pace».

Una volta dato inizio alla manifestazione, ci sarà prima un intervento di un segretario di quartiere per fare il punto sull’invasione; poi «stiamo cercando testimoni diretti di ucraini sommesi o qualche profugo che è arrivato in provincia in questi giorni». Infine, interverranno l’assessora Donata Valenti e il sindaco, Stefano Bellaria, che «ci farà sapere ci sono delle novità dalla Prefettura di Varese in merito all’accoglienza e all’aiuto alla popolazione ucraina».

«Ci è sembrato giusto far sentire la voce della nostra città, esprimendo un no deciso all’invasione, così come hanno fatto altre città della provincia, dell’Italia e dell’Europa», conclude Sorte. Dal primo giorno dell’invasione russa, infatti, molte città si sono riempite di manifestazione per la pace e per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, come Varese, Saronno, Caronno Pertusella e Luino.