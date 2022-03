La mappa dei progetti finanziati con il Pnrr in provincia di Varese

Poco meno di 19,2 milioni di euro per finanziare 48 progetti di rigenerazione urbana in altrettanti comuni della provincia: arrivano anche a Varese i fondi legati al Piano nazionale di ripartenza e resilienza (Pnrr). Il contributo più consistente, in termini assoluti, è pari a 500mila euro e sarà erogato a 19 comuni del Varesotto. Tra questi Gallarate e Saronno, Tradate e Somma Lombardo, ma anche centri più piccoli come Taino, Inarzo e Brenta.

Il progetto più consistente riguarda invece diversi interventi di rigenerazione urbana progettati dal comune di Lonate Pozzolo, per un importo complessivo di 3,1 milioni di euro. Il comune del sedime dell’aeroporto di Malpensa potrà contare su 500mila euro dai fondi Next Generation EU. VareseNews ha costruito questa mappa per visualizzare il complesso dei progetti di rigenerazione urbana approvati per il cofinanziamento.

Ogni bolla rappresenta un comune. Le dimensioni e il colore indicano, come da legenda, la percentuale del progetto di rigenerazione urbana finanziato grazie ai fondi del Pnrr. Cliccando su ciascuna bolla appare un pop-up che fornisce tutte queste informazione, oltre all’importo del progetto e del contributo in valori assoluti. A questo link, infine, un elenco degli articoli di approfondimento legati a ciascun intervento.