La moda del momento, le ciglia volume russo

Il make up occhi aiuta il nostro sguardo a essere più affascinante. Effettuare un trucco a regola d’arte permette di valorizzare i nostri occhi e di farli risaltare al massimo. E’ quindi soprattutto alle ciglia bisogna riservare attenzione, se si vuole che formino una cornice irresistibile e diventino il punto forte del nostro carisma. Per farle risaltare, possiamo certamente utilizzare un mascara apposito, allungante e che le infoltisce e le incurva. Ma non solo: possiamo anche utilizzare tecniche particolari come le extension.

Ebbene sì, le ultime frontiere della cosmesi da tempo hanno permesso la tecnica di applicazione delle extension, che si credeva riservata esclusivamente ai capelli, anche alle ciglia. E in poco tempo questo fenomeno è diventato una vera beauty tendenza di stampo internazionale, non usata solo dalle attrici più famose ma anche dalle donne comuni. Grazie alle extension, occhi con ciglia chilometriche sono visibili già da lontano. La moda del momento, in particolare, è quella delle ciglia volume russo. Scopriamo di che cosa si tratta esattamente con Ilaria Mari Extension ciglia .

Che cos’è il volume russo

Il Volume Russo è una nuova tecnica utilizzata per l’infoltimento delle ciglia in maniera multidimensionale. Perfezionata nel 2020, ha il pregio di regalare a chi ne beneficia un magnetico sguardo a ventaglio, con ciglia lunghissime e nere, che non hanno bisogno neanche di una passata di mascara. Il Volume Russo regala appariscenza e multidimensionalità, fa apparire le ciglia truccatissime, come se fossero piene di strati di mascara total black. Differisce quindi dalle comuni extension, che creano un effetto mascara più naturale, per la sua resa davvero spettacolare.

In cosa consiste l’applicazione

L’applicazione del Volume Russo parte da una iniziale pulizia oculare. Le ciglia vengono sgrassate con una schiuma; quindi viene collocato un patch adesivo sulla riga inferiore dell’occhio e si applica un ventaglio di ciglia su quelle già presenti. Conclusa l’applicazione si rimuove il patch. Una seduta per l’applicazione di extension ciglia Volume Russo può durare dalle 2 alle 4 ore a seconda dell’impianto prescelto. L’effetto dura fino a 4 settimane.

Non è necessario prepararsi in modo particolare prima del trattamento ma bisogna ricordare di presentarsi con gli occhi struccati. Successivamente all’applicazione del Volume Russo non si deve mettere il mascara poiché il cosmetico potrebbe creare danni alle extension. Con questa applicazione sugli occhi bisogna fare molta attenzione alla beauty routine quotidiana; quando ci si deve struccare è bene usare in via esclusiva dell’acqua micellare. Fino a 24 ore dopo il trattamento, si deve evitare il contatto con vapore e acqua per cui bisogna fare molta attenzione ad esempio quando si transita nel bagno di casa, tra le evaporazioni di acqua bollente dalla doccia, dalla vasca o dal lavabo. Tutte le donne possono sottoporsi al trattamento tranne in caso di patologie agli occhi come congiuntiviti o blefariti e allergie. Il Volume Russo è consigliato in particolare a chi ha occhi grandi. Per gli occhi piccoli non sono infatti indicate le extension ciglia, perché potrebbero avere l’effetto opposto al valorizzarli.