La Mornera, il Bettolino e gli altri: si mette mano ai ponti “fragili” di Gallarate

865mila euro per la manutenzione staordinaria dei ponti e degli impalcati di Gallarate: è quanto stanziato dalla giunta Cassani. Il pacchetto prevede la manutenzione e la messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento stradale, ferroviario e fluviali. (In foto il ponte di piazza XXIV maggio)

L’inizio dei lavori è previsto entro l’estate.

I ponti e i cavalcavia

Quali sono i ponti interessati dagli interventi? Il cavalcavia della Mornera (la parte sopra fu rifatta nel 2015 dalla giunta Guenzani, ma la parte sotto è fragile), il ponte di via monte S. Martino, quello di piazza Buffoni, di piazza XXIV maggio , di via Ferrario, di via Pietro da Gallarate e il cavalcavia del Bettolino.