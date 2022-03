La Openjobmetis di Roijakkers mette la sesta, batte Cremona e guarda in alto

Il timore che la pausa di campionato potesse rallentare l’inerzia e l’entusiasmo della nuova Openjobmetis è prontamente fugato. In una partita potenzialmente “trappola”, contro una Cremona alla ricerca di punti salvezza in quello che poteva essere considerato uno scontro salvezza, la banda Roijakkers centra il sesto successo in sette partite e dà forse l’ultimo saluto alla zona bollente della classifica.

Graduatoria che spiega come, oggi, i biancorossi siano praticamente a ridosso del treno playoff, una parola che a questo punto non bisogna avere paura di pronunciare, fatto salva la dovuta attenzione per quel che accade alle spalle. 90-78 alla Enerxenia Arena, e dopo tante gare vinte sul filo di lana questa volta Varese si è presa il lusso di evitare infarti e patemi d’animo. La Vanoli non si è mai davvero arresa, ma non è neppure riuscita – salvo rarissimi istanti – a pensare davvero di recuperare un divario che si è fatto via via più solido.

Un andamento di gara che la Openjobmetis ha voluto e costruito con tanta intelligenza, oltre alla solita aggressività: Keene, braccato faccia a faccia da Cournooh, ha capito di dover limitare le conclusioni e ha distribuito assist utili. Roijakkers ha di conseguenza trovato altre soluzioni per fare canestro, e a brillare sono stati anche gli ultimi arrivati Woldetensae (eccellente, e non solo per i 21 punti con 4/5 da 3) e Reyes, il meno atteso tra i padroni di casa. Con queste “punte” inconsuete, l’accoppiata Sorokas-Vene è entrata in azione in modo più chirurgico mentre dalla parte opposta, al di là di qualche sprazzo di talento, è mancata continuità ma forse anche quella voglia che dovrebbe caratterizzare le pericolanti.

E così, una Masnago tornata “quasi vera” dopo oltre due anni di spalti deserti, ha potuto riabbracciare forte la sua squadra. Tremila i tifosi presenti (tutti quelli possibili), caldi e corretti, arrivati anche per il doveroso omaggio a Sandro Galleani inserito nella hall of fame. Oltre a tanta gente comune, anche un parterre vip inatteso e ricchissimo anche al di fuori del basket (Recalcati, Sacchetti, Zanatta…): da Javier Zanetti al rugbista Diego Dominguez fino a Ivan Basso. Ripensando a un vecchio slogan, Varese piace alla gente che piace.

OPENJOBMETIS VARESE – VANOLI CREMONA 90-78

(27-23, 48-38; 68-57)

VARESE: De Nicolao 2 (1-7, 0-3), Librizzi (0-1 da 3), Beane 8 (4-6, 0-2), Vene 14 (5-6, 1-2), Sorokas 19 (7-9, 1-2); Woldetensae 21 (3-5, 4-5), Reyes 12 (3-5, 2-4), Virginio, Ferrero 2 (0-1 da 3), Keene 12 (2-6, 2-9), Ne: Caruso, Cane. All. Roijakkers.

CREMONA: Poeta 4 (0-2, 1-4), Harris 18 (4-10, 2-7), Pecchia 10 (1-1, 3-6), Tinkle 20 (4-4, 3-5), Dime 18 (7-8); Sanogo (0-1, 0-1), McNeace, Spagnolo 8 (2-4, 0-2), Cournooh (0-2, 0-3). Ne: Gallo, Errica. All. Galbiati.

ARBITRI: Mazzoni, Borgo, Capotorto.

NOTE. Da 2: V 25-44, C 20-37. Da 3: V 10-29, C 6-22. Tl: V 10-11, C 20-25.Rimbalzi: V 41 (11 off., Vene 9), C 32 (7 off., Dime, Pecchia, Poeta 6). Assist: V 22 (Sorokas, Keene 5), C 15 (Poeta 10). Perse: V 11 (4 con 2), C 11 (Spagnolo 3). Recuperate: V 7 (Sorokas 2), C 6 (Pecchia, Spagnolo 2). Usc. 5 falli: Vene, Cournooh. Spettatori: 3mila circa.